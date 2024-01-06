نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يقضي ساعاته الأخيرة داخل قلعة الراقي.. الأهلى يجهز بديل فيرمينو من أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب البرازيلي روبيرتو فيرمينو، نجم خط هجوم فريق اتحاد جده السعودي، من الروحيل عن منافسات دوري روشن هذا الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يظهر فيرمينو بالمستوى المعروف والمنتظر منه منذ انضمامه إلى صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ضمن خطوة استقطاب صندوق الاستثمارات السعودي لنجوم أوروبا هذا الموسم.

- الأهلي يفاوض مارسيال

وتحاول إدارة نادي الأهلي خلال انتقالات يناير الجارية، ضم بديلا مناسبا للمهاجم البرازيلي، حيث دخل أحد نجوم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اهتمام مسؤولو الراقي.

وأكد الصحفي التركي "أكرم كونور"، أن توجد في الفترة الحالية مفاوضات من قبل إدارة الأهلي للتعاقد مع الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد ليكون بديلا للمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

على جانب آخر، نجح صندوق الاستثمارات السعودي في ضم كوكبة كن نجوم أوروبا خلال الصيف أبرزهم، نيمار دا سيلفا ومالكوم وسافيتش وكوليبالي وفابينيو وهندرسون ورياض محرز وبنزيما وكانتي ونيفيز وفيرمينيو وجابري فيجا وياسين بونو وبروزوفيتش وماكسيمن وفرانك كيسيه ولابورت وساديو ماني.