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أحمد جودة - القاهرة - في مثل هذا اليوم منذ 5 سنوات، قرر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعاقد مع اللاعب حسين الشحات، ومنذ انضمامه نجح في تقديم العديد من الإنجازات وكل ما هو جديد ليضيف العديد من البطولات ليصبح من أفضل اللاعبين في منطقة الهجوم، واستطاع تحقيق الأرقام القياسية التي يسعى إليها أي لاعب لتحقيقها.

وانتقل حسين الشحات إلى المارد الأحمر قادما من العين الإماراتى فى عام 2019، بعدما انتهى الأهلي من حسم الصفقة خلال الانتقالات الشتوية، والتي أصبحت من أفضل القرارات التي أخذها الفريق في ضمه ليصبح من أفضل اللاعبين حاليا.

في مثل هذا اليوم.. الأهلي يتعاقد مع اللاعب "الذي لا يقبل القسمة على اثنين"

وجاء الشحات إلى النادي الأهلي قادما من العين الإماراتية بعدما انضم اليه فى يناير 2018، قادما من صفوف مصر المقاصة، بمبلغ مالي قدره 4 ملايين دولار.

وشارك حسين الشحات مع الأهلي منذ انضمامه في 200 مباراة في جميع البطولات، ساهم خلال تواجده في 93 هدف، سجل 51 صنع 42، وتوج ب14 بطولة و3 برونزيات عالم، حيث نجح في حصد 3 بطولات للدورى ومثلهما لدورى الأبطال الأفريقى ومثلهما أيضا للسوبر الأفريقى، وأخذ لقبين لكأس مصر و3 بطولات للسوبر المحلى، كما حصل 3 مرات على برونزية كأس العالم للأندية.

ويعد الشحات أكثر لاعب شارك في تاريخ كأس العالم للأندية فى مبارياته برصيد 15 مباراة، حيث أنه شارك مع العين الإماراتية 4 مرات و11 مع الأهلى.

