نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مو إلى أين؟.. الهلال السعودي يفجر كبرى المفاجأت في صفقة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لم ينقطع الحديث داخل المملكة العربية السعودية، عن صفقة النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي أصبح أحد أساطير فريق ليفربول الإنجليزي في المواسم الأخيرة، وملاحقة الأندية الكبرى على ضمه.

وكان اسم صلاح قد ارتبط في الصيف الماضي، بالرحيل إلى دوري روشن خاصة عبر بوابة نادي اتحاد جدة السعودي، بهد مفاوضات ساخنة وتمسك كبير من جانب مسؤولو الريدز.

- الهلال يحسم موقفه من صلاح

وأبدى مسؤولو نادي الهلال في الفترة الماضية رغبته في ضم محمد صلاح من ليفربول في الموسم الحالي، حيث علق لإعلامي الرياضي "عدنان جستنية"، عن موقف الهلال من التعاقد مع المصري محمد صلاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر جستنية، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "إكس": "محمد صلاح باقي في ناديه ولا صحة للأخبار المتداولة عن انتقاله لنادي الهلال بالفترة الشتوية ولو على حساب الاعضاء الذهبين".

وواصل: "ولا توجد عنده الرغبة انما كانت رغبته الحقيقة اللعب لنادي الاتحاد فقط لولا وقوف لجنة ضد الرغبة المشتركة بين النادي واللاعب والتي مازال إلى يومنا هذا "مجهول" مسبباتها وان تعددت اسبابها وخيبة امل حول نادٍ يمثل الكرة السعودية في بطولة كأس العالم لم يحظى بالدعم المرجو".