نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة حمزة المثلوثي.. وموعد عودته للتدريبات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أدى حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، ضمن الاستعدادات للفترة المقبلة.



جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للمثلوثي من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب شكوى اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة.



ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي على أن ينتظم في التدريبات فور التأكد من جاهزيته بشكل تام.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.



وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.