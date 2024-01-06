إبراهيم نور الدين يعلن نهاية مشواره التحكيمي الموسم الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، تعليق صافرته وذلك مع نهاية الموسم الجاري، بعد اعتماده في القائمة الدولية.

وكان نور الدين قد ضمن تواجده للمرة الحادي عشر في القائمة الدولية المعلنة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بجانب أسماء عديدة أبرزهم محمود البنا وتميت عمر، ومحمد عادل.

الحكم الدولي أعلن اعتزاله عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وذلك في بيان جاء كالاتي:

"الحمد لله اعتماد القائمة الدولية من الإتحاد المصري لكرة القدم

واحتفاظي للعام الحادي عشر بمقعدي بيها وتشرفي بتمثيل مصر دوليا "

وتابع: "وبعد استخارة الله سبحانه وتعالي قررت نهاية مشواري التحكيمي نهايه الموسم الحالي الذي بدء منذ عام2002

لإتاحة الفرصه لزملائي الشباب لتمثيل مصر بدلا مني

لاختيار بديلا مع تمنياتي للجميع بالتوفيق".



واختتم: "شكرا جزيلا للاتحاد المصري والعربي والافريقي والدولي، والاعلام والانديه واللاعبين والجمهور

كل من ساهم في صانعه اسم وتاريخ ابراهيم نورالدين

والله المستعان فيما هو قادم".



بداية المشوار التحكيمي

و بدأ إبراهيم نور الدين، مشواره التحكيمي في عام 2002 ليواصل ظهوره في الدوري المحلي والمحافل الخارجية، قبل أن يعلن اعتزاله وتعليق الصافرة.