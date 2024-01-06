نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ساندرلاند في كأس الرابطة الإنجليزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق ساندرلاند، بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

أهداف مباراة نيوكاسل يونايتد ضد ساندرلاند

وفي الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، سجل اللاعب بلارد نجم فريق سندرلاند هدف ذاتي لصالح فريق نيوكاسل يونايتد.

ومع أحداث الشوط الثاني، تمكن اللاعب إيساك نجم فريق نيوكاسل يونايتد، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 46 بعد تسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى سندرلاند.

ثم أضاف إيساك لاعب فريق نيوكاسل يونايتد الهدف الثاني له والثالث لصالح فريقه، في الدقيقة 90 من عمر أحداث الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء. نفذها ببراعة.