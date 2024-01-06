نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. البنك الأهلي يعلن التعاقد مع عبد العزيز السيد في الانتقالات الشتوية الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع عبد العزيز السيد لاعب نادي الداخلية في الانتقالات الشتوية الحالية.

ويأتي ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق باللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

يسعى مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع لاعبين أخرين خلال الانتقالات الشتويه الحالية.

يذكر أن نادي البنك الأهلي المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراه البنك الأهلي القادمة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي لمواجهة الجونة ضمن لقاءات الجولة الأولي من دور المجموعات من منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمقرر إقامتها يوم الأربعاء القادم على ستاد خالد بشارة بالجونة.