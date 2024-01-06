نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، اقترب علينا موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2024، التي تضم مجموعة مميزة من المنتخبات الأفريقية خاصة منتخبات شمال إفريقيا.

ويشارك المنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، لذلك يرغب عدد كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الأفريقية والعربية في مصر والوطن العربي عن مباريات منتخب مصر في المسابقة.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية على موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، بهدف تسهيل عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباريات منتخب مصر الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

من المقرر أن تنطلق بداية بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 يوم السبت المقبل الموافق 13 يناير الجاري، حتى يوم 11 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخب مكون من 6 مجموعات، على رأسهم 5 منتخبات عربية، وهم مصر والجزائر وتونس والمغرب، موريتانيا،. تقام البطولة على أرض كوت ديفوار البلد المستضيفة للمسابقة.

موعد أولى مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر الأول رحلته في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، نحو حصد لقبه الثامن في تاريخه بعد تتويجه باللقب من قبل 7 مرات، بمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد الموافق 14 يناير المقبل، في أول مباراة له.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

مباريات منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

1- مصر وموزمبيق في الجولة الأولى يوم الأحد 14 يناير المقبل، الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

2- مصر وغانا في الجولة الثانية يوم الخميس الموافق 18 يناير المقبل، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

3- مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة يوم الإثنين الموافق 22 يناير 2024، الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

يشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا العام الحالي 24 منتخب، يتم تقسيمهم على 6 مجموعات كل مجموعة من 4 منتخبات، مع نهاية الدور الأول تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركز الأول والثاني من كل مجموعة، على أن يلحق بهم 4 منتخبات كأفضل ثالث لمجموعته.

مواعيد المجموعات:- يقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

مواعيد دور الـ 16:- بداية من يوم 27 حتى يوم 30 يناير 2024.

مواعيد الدور الربع النهائي:- بداية من يوم 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

مواعيد الدور النصف النهائي:- تكون مباريات الدور النصف النهائي يوم واحد فقط 7 فبراير 2024.

موعد مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع:- يكون يوم المباراة قبل النهائي يوم 10 فبراير 2024.

موعد المباراة النهائية: تختتم بطولة كأس أمم إفريقيا يوم 11 فبراير 2024.

مواعيد مباريات منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

المجموعات الكاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

المجموعة الأولى : كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو.

: كوت ديفوار، نيجيريا، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو. المجموعة الثانية : مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق.

: مصر، غانا، كاب فيردي، موزمبيق. المجموعة الثالثة : السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا.

: السنغال، الكاميرون، غينيا، جامبيا. المجموعة الرابعة : الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا.

: الجزائر، بوركينافاسو، موريتانيا، أنغولا. المجموعة الخامسة : تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا.

: تونس، مالي، جنوب إفريقيا، ناميبيا. المجموعة السادسة: المغرب، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، تنزانيا.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ومن المقرر أن تذاع كافة أحداث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم.