أوسيمين يؤمن بقدرة نيجيريا على تحقيق كأس الأمم الأفريقية

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين عن ثقته في قدرة سوبر إيجلز على التغلب على كل الصعاب والفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج.

على الرغم من احتلالها المركز السادس في القارة، إلا أن نيجيريا من المرشحين للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، النسخة 34 من البطولة.

المغرب الذي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم، وبطل إفريقيا السنغال، ومصر بقيادة محمد صلاح، والفائز السابق الجزائر هي الفرق التي تتطلع إلى فرصها في الفوز بكأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق في 13 يناير.

ولكي تفوز، يجب على نيجيريا أن تتأهل أولًا من المجموعة الأولى، حيث أوقعتها القرعة مع المضيفة ساحل العاج وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو، قبل اجتياز عدة جولات خروج المغلوب الصعبة.

لم تتمكن نيجيريا، الفائزة بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، من رفع الكأس منذ عشر سنوات، لكن أوسيمين يعتقد أن هذا السرد على وشك التغيير.

وفي حديثه في معسكر الفريق في أبو ظبي بعد أن تم تكريمه من قبل زملائه في الفريق لفوزه بالجائزة، أشار أوسيمين:"الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا الآن هو الذهاب إلى ساحل العاج والفوز بالبطولة ".

وأشار:" أنا أؤمن بهذه المجموعة، لدينا مجموعة من اللاعبين الموهوبين لتنفيذ المهمة، وسنقوم بعمل جيد للغاية ".

وكان أوسيمين هداف التصفيات خلال التصفيات برصيد عشرة أهداف، بفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه، السنغالي ساديو ماني.