فيتوريا: منتخب مصر سيعتبر كل لقاء كنهائي أمم إفريقيا.. و"كاف" يعلق على حظوظ الفراعنة

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أحمد جودة - القاهرة - طلب المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي يشرف على تدريب منتخب مصر، من لاعبيه أن يظهروا حذرًا خلال مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار هذا الشهر بمشاركة 24 منتخبًا.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في المجموعة الثانية، التي تضم أيضًا منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.

فيتوريا: منتخب مصر سيعتبر كل لقاء كنهائي أمم إفريقيا

وفي تصريحات للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نصح فيتوريا لاعبيه بمعاملة كل مباراة كنهائي، وأكد أن المنتخب سيعمل جاهدًا لتحقيق النجاح في البطولة.

وعندما سُئل عن رأيه في إمكانية تحقيق منتخب مصر للقب البطولة، أكد فيتوريا على أهمية التركيز على المباراة القادمة، دون الخوض في التكهنات.

"كاف" يعلق على حظوظ الفراعنة

وأشارت البيانات الصادرة عن "كاف" إلى أن مصر، التي فازت باللقب 7 مرات، لم تحقق البطولة منذ عام 2010، وتطمح الفراعنة لتحقيق اللقب من جديد بقيادة محمد صلاح وبإشراف فيتوريا.

وقد أثنى الموقع على محمد صلاح كلاعب بارز وتهديد حقيقي للفرق المنافسة، مُؤكدًا أنه يعتبر واحدًا من أفضل لاعبي كرة القدم في إفريقيا على مر العصور.

وفي الختام، أكدت "كاف" أن فيتوريا يدرك جيدًا أهمية قوة منتخب مصر في المجموعة الثانية، ولكنه يظل حذرًا عند التحدث عن فرص الفراعنة في البطولة، مع التأكيد على استعداد المنتخب للتألق وتحقيق اللقب في كأس أمم إفريقيا 2023.