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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - موعد مباراة منتخب مصر القادمة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل والقنوات الناقلة

عاجل - موعد مباراة منتخب مصر القادمة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل والقنوات الناقلة، يترقب أعين وعشاق ومحبي الساحرة المستديرة ومتابعين كرة القدم المصرية، مواجهة نارية بين منتخب مصر وتنزانيا.

ويبحث عاشقي كرة القدم المصرية عن مباراة منتخب مصر ضد منتخب تنزانيا، عبر محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ومعرفة كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن المباراة.

عاجل - موعد مباراة منتخب مصر القادمة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل والقنوات الناقلة

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موعد مباراة منتخب مصر القادمة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل والقنوات الناقلة

لذلك يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة منتخب مصر وتنزانيا وديًا قبل بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة

يواجه منتخب مصر الوطني الأول نظيره منتخب تنزانيا مساء الغد الأحد 7 يناير 2024، في إطار مباراة ودية قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024.

ويحتضن ملعب ستاد القاهرة الدولي المباراة بين المنتخبين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تاريخ مواجهات منتخب مصر وتنزانيا

سبق أن إلتقى منتخبي مصر وتنزانيا من قبل في 8 مباريات، قبل المباراة الودية التي تقام الغد، حقق منتخب مصر الفوز في 7 مباريات، وحسم التعادل لقاء وحيد بهدف لكل منهما، ولم يذق منتخب تنزانيا طعم الفوز حتى الآن.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد تنزانيا وديًا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني- أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- محمد حمدي

خط الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد- محمد صلاح.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 والتشكيل والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وتنزانيا وديًا

ومن المقرر أن تذاع أحداث مباراة منتخب مصر وتنزانيا عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية المصرية، الحاصلة على حقوق بث المباراة غدًا الأحد عبر قناتها On time sports 1.

منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، رفقه 23 منتخب آخرين ويتواجد ضمن المجموعة الثانية رفقه غانا وكاب فيردي وموزمبيق.

وتبدأ الفراعنة رحلتهم ومشوار المسابقة على لقب كأس أمم إفريقيا 2024، يوم الأحد المقبل 14 يناير 2024، بمواجهة فريق موزمبيق الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

المجموعات الكاملة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024