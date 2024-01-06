إنتر يعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر يعزز صدارته للدوري الإيطاليتغلب فريق إنتر ميلان على ضيفه هيلاس فيرونا 2-1 في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما يوم السبت، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ووقع على ثنائية أصحاب الأرض "النيراتزوري" كل من المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولاعب خط الوسط الإيطالي دافيد فراتسي في الدقيقتين (13، 90) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الفرنسي توماس هنري، هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 74، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "جيوزيبي مياتزا"، في ضواحي سان سيرو لمدينة ميلانو.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 48 نقطة، وابتعد في صدارة الدوري "الكالتشيو"، بفارق خمس نقاط عو وصيفه يوفنتوس قبل مباراته أمام مضيفه ساليرنيتانا، مساء غد الأحد.

في المقابل، توقف رصيد نادي هيلاس فيرونا عند 14 نقطة، ويشغل المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري حتى الآن، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.