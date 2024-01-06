نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "شجع مصر براحتك".. متى موعد مباراة مصر في كأس الأمم الإفريقية 2024 والقنوات الناقلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقترب بطولة كأس أمم إفريقيا، ومع اقتراب انطلاقها يكثر البحث عن جدول مباريات مصر، حيث يتطلع عشاق كرة القدم المصرية إلى متابعة أداء منتخبهم ومعرفة القنوات الناقلة للبطولة.

وتقام البطولة خلال الشهر الجاري في الكوت ديفوار، حيثُ أنه ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار، كأس أمم إفريقيا هذا العام وتتنافس على أرضها مع منتخبات القارة في النسخة 34 من البطولة، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له فى البطولة حيث تتصدر مصر قائمة حائزي البطولة برصيد 7 مرات.

كأس الأمم الأفريقية 2024

يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:

موزمبيق

غانا

الرأس الأخضر

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2024

التوقيت التاريخ المباراة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الأحد 14 يناير 2024 مصر - موزمبيق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 18 يناير 2024 مصر - غانا العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الاثنين 22 يناير 2024 مصر - الرأس الأخضر

في حال تأهل منتخب مصر وتصدرها للمجموعة الثانية، ستلعب ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وفي حالة تأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة الثانية سيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة.

أما في حال تأهل منتخب مصر كأفضل ثالث فسيكون على موعد مع متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة.

منتخب مصر

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية

beIN Sports HD 2 Max القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11623.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500. قناة الجزائرية الأولى القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11680.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. قناة تيلي تشاد القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12015.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة RTB بوركينا فاسو القمر الصناعى: يوتلسات 9E.

التردد: 11900.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. قناة فوكس سبورت القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12284.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500. القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19 sportdigital القمر أسترا سات 19 ترددها: 11185 dvb-s2 معدل الترميز: 22000 الاستقطاب: v قناة beIN Sports HD MAX 1 التردد: 12604، 8 غرب. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: أفقي. معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3 التشفير: إرديتو فيديو جارد. القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B

منتخب مصر

مباريات كأس أمم إفريقيا 2024