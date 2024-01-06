نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يستعيد كريستو وينتظر أشعة رضا سليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد تعافي التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وابتعد بسببها عن مباريات فريقه الأخيرة.

الأهلي يستعيد كريستو

وكان كريستو تعرض للإصابة بشد فى العضلة الخلفية، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية مع عودة المارد الأحمر للتدريبات الجماعية يوم 11 يناير الجاري.

من ناحية أخرى، يخضع المغربي رضا سليم لاعب الفريق، إلى أشعة جديدة، قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية، من أجل حسم موقفه من المشاركة، حيث يخضع حاليًا للمرحلة الأخيرة من عملية تأهيله.

رضا سليم يقترب من العودة

واقترب سليم من الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه في الوقت الحالي، للتعافي من إصابة الكتف، حيث ينتظر أسبوع جديد بعد الأشعة قبل المشاركة في تدريبات فريقه.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة، ثم تعرض للإصابة في العضلة الأمامية أثناء تأهيله إلا أنه تعافى منها.