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أحمد جودة - القاهرة - رباعية دياموند وخماسية الصيد وتعادل الإعلاميين وسقوط بشتيل وأورانج في جولة مثيرة بالقسم الثالث

أسفرت نتائج مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بدورى القسم الثالث عن فوز دياموند على كاسكادا برباعية نظيفة.

سجل الأهداف باسم عادل وأحمد جعفر وعبد الظاهر شعراوي وأحمد جعفر من ركلة جزاء.

أدار اللقاء الحكم خالد مخلوف عاونة عبد الغني عياد وعبد العزيز عزت.



- حقق فريق منشية ناصر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على فريق أورانج بهدف دون رد سجله فرايدي.



- فوز فريق ابو النمرس على فريق بشتيل بهدفين مقابل هدف.



- فوز فريق الصيد على فريق صول

بخماسية مقابل هدفين.

- تعادل فريق الإعلاميين مع فريق المعادي بهدف لمثله.



- حقق فريق أسمنت حلوان أول فوزا له بقيادة مكى بالفوز على فريق اطفيح بهدف دون رد.