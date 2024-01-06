الرياضة

ننشر أسماء المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 (التفاصيل الكاملة)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر أسماء المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024 (التفاصيل الكاملة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة ساحل العاج x غينيا بيساو 13 يناير 2024 مباراة نيجيريا x غينيا الاستوائية 13 يناير 2024 مباراة مصر x موزمبيق 14 يناير 2024 مباراة غانا x الرأس الأخضر 14 يناير 2024 مباراة السنغال x جامبيا 15 يناير 2024 مباراة الكاميرون x غينيا 15 يناير 2024 مباراة الجزائر x أنجولا 16 يناير 2024 مباراة بوركينا فاسو x موريتانيا 16 يناير 2024 - دور الـ 16 من 25 إلى 29 يناير 2024.
- ربع النهائي من 2 إلى 5 فبراير 2024.
- نصف النهائي من 8 إلى 10 فبراير 2024. النهائي 11 فبراير 2024.
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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