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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اضبط ترددك".. قنوات مجانية تبث بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا يكثر البحث عن جدول مباريات مصر، حيث يتطلع عشاق كرة القدم المصرية إلى متابعة أداء منتخبهم ومعرفة القنوات الناقلة للبطولة.
من المقرر أن تستضيف كوت ديفوار، كأس أمم إفريقيا هذا العام وتتنافس على أرضها مع منتخبات القارة في النسخة 34 من البطولة، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له فى البطولة حيث تتصدر مصر قائمة حائزي البطولة برصيد 7 مرات.
القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية
|beIN Sports HD 2 Max
|القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 11623.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
|قناة الجزائرية الأولى
|القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 11680.
الاستقطاب: عمودي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
|قناة تيلي تشاد
|القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12015.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
|قناة RTB بوركينا فاسو
|القمر الصناعى: يوتلسات 9E.
التردد: 11900.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
|قناة فوكس سبورت
|القمر الصناعي: النايل سات
التردد: 12284.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
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القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19
sportdigital
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القمر أسترا سات 19
ترددها: 11185 dvb-s2
معدل الترميز: 22000
الاستقطاب: v
|قناة beIN Sports HD MAX 1
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التردد: 12604، 8 غرب.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3
التشفير: إرديتو فيديو جارد.
القمر الصناعي: Eutelsat 8 West B
مباريات كأس أمم إفريقيا 2024
|مباراة ساحل العاج x غينيا بيساو
|13 يناير 2024
|مباراة نيجيريا x غينيا الاستوائية
|13 يناير 2024
|مباراة مصر x موزمبيق
|14 يناير 2024
|مباراة غانا x الرأس الأخضر
|14 يناير 2024
|مباراة السنغال x جامبيا
|15 يناير 2024
|مباراة الكاميرون x غينيا
|15 يناير 2024
|مباراة الجزائر x أنجولا
|16 يناير 2024
|مباراة بوركينا فاسو x موريتانيا
|16 يناير 2024
|- دور الـ 16 من 25 إلى 29 يناير 2024.
- ربع النهائي من 2 إلى 5 فبراير 2024.
- نصف النهائي من 8 إلى 10 فبراير 2024.
|النهائي 11 فبراير 2024.
كأس الأمم الأفريقية 2024
يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:
- موزمبيق
- غانا
- الرأس الأخضر
مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2024
|التوقيت
|التاريخ
|المباراة
|السابعة مساءً بتوقيت القاهرة
|الأحد 14 يناير 2024
|مصر - موزمبيق
|العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة
|الخميس 18 يناير 2024
|مصر - غانا
|العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة
|الاثنين 22 يناير 2024
|مصر - الرأس الأخضر
- في حال تأهل منتخب مصر وتصدرها للمجموعة الثانية، ستلعب ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.
- وفي حالة تأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة الثانية سيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة.
- أما في حال تأهل منتخب مصر كأفضل ثالث فسيكون على موعد مع متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة.