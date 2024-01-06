عاجل.. تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة نظيره فريق بريستون مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتقام أحداث أحداث المباراة عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة بريستون

حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: ديساسي – جوستو – جيلكهيرست – كولويل.

خط الوسط: إنزو – كاسيدو، ستيرلينج.

خط الهجوم: مودريك – كول بالمير – بروخا.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد بريستون

وستنقل أحداث المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات كأس الاتحاد في موسمه الحالي،كما سيتم المباراة عبر قناة bein sports 1.