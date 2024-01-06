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أحمد جودة - القاهرة - تقترب بطولة كأس أمم إفريقيا، ومع اقتراب انطلاقها يكثر البحث عن أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر، حيث يتطلع عشاق كرة القدم المصرية إلى متابعة أداء منتخبهم ومعرفة القنوات الناقلة للبطولة.

أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

1.أحمد الشناوي

2.علي جبر

3.محمد هاني

4.عمر كمال

5.حمدي فتحي

6. أحمد حجازي

7.ترزيجيه

8. إمام عاشور

9. أحمد حسن كوكا

10. محمد صلاح

11.كهربا

12.محمد حمدي

13. أحمد فتوح

14.مروان عطية

15.مهند لاشين أو ياسر إبراهيم

16.محمد الشناوي

17. محمد النني

18. مصطفي فتحي

19.مصطفي محمد

20.محمود حمادة

21.أحمد سامي

22.عمر مرموش

23.أبو حبل

24. محمد عبد المنعم

25. أحمد سيد زيزو

26. محمد صبحي

27.مهند لاشين أو ياسر إبراهيم

"لو متابع ومحتار".. ننشر أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

وتقام البطولة خلال الشهر الجاري في الكوت ديفوار، حيثُ أنه ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار، كأس أمم إفريقيا هذا العام وتتنافس على أرضها مع منتخبات القارة في النسخة 34 من البطولة، ويسعى منتخب مصر لتحقيق اللقب الثامن له فى البطولة حيث تتصدر مصر قائمة حائزي البطولة برصيد 7 مرات.

كأس الأمم الأفريقية 2024

يتنافس منتخب مصر في البطولة ضمن المجموعة الثانية مع كُلًا مِن:

موزمبيق

غانا

الرأس الأخضر

"لو متابع ومحتار".. ننشر أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024

مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2024

التوقيت التاريخ المباراة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة الأحد 14 يناير 2024 مصر - موزمبيق العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الخميس 18 يناير 2024 مصر - غانا العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الاثنين 22 يناير 2024 مصر - الرأس الأخضر

في حال تأهل منتخب مصر وتصدرها للمجموعة الثانية، ستلعب ضد صاحب المركز الثالث من المجموعة الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وفي حالة تأهل منتخب مصر كوصيف للمجموعة الثانية سيلتقي مع ثاني المجموعة السادسة.

أما في حال تأهل منتخب مصر كأفضل ثالث فسيكون على موعد مع متصدر المجموعة الثالثة أو الرابعة.

القنوات الناقلة لـ بطولة كأس الأمم الإفريقية