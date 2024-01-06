نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات ملف تجديد عقد علي معلول مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، آخر التطورات في ملف تجديد النادي الأحمر لتعاقده مع الظهير الدولي التونسي علي معلول.

ويتواجد علي معلول حاليًا في معسكر منتخب تونس الذي يستع. لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا التي ستنطلق هذا الشهر في كوت ديفوار.

وينتهي عقد علي معلول في الصيف المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير الجاري.



وقال المصدر إن هناك اتفاق داخل النادي الأهلي على استمرار علي معلول وتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر بأن الأهلي سيفتح مع علي معلول خط المفاوضات لتجديد عقده عقب عودته من مهمته الدولية مع منتخب تونس.

وأشار المصدر إلى أن هناك رغبة داخل النادي الأهلي باستمرار علي معلول باعتباره عنصر أساسي ولا غنى عنه في تشكيلة الفريق منذ انضمامه في عام 2016.