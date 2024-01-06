جيسوس يقود الهجوم.. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، على تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستواجه ليفربول، في قمة مباريات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة آرسنال ضد ليفربول

يلتقى الفريقين الكبيرين، مساء، غدًا، الأحد، ضمن منافسات الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وتقام المباراة على ملعب "الإمارات" معقل الجانرز، ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بين وايت - ويليام ساليبا - غابرييل ماغهالش - جاكوب كيفيور

خط الوسط: مارتن أوديغارد - ديكلان رايس - كاي هافيرتز

خط الهجوم: غابرييل مارتنلي - غابرييل جيسوس - بوكايو ساكا

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، وذلك بعدما خسر آخر مباراتين في البريميرليج، أمام وست هام وفولهام، فيما يتواجد ليفربول صدارة ترتيب البطولة الإنجليزية برصيد 45 نقطة.