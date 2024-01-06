نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر لكرة اليد يخسر على يد الدنمارك في بطولة الدوري الذهبي استعدادا لأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى منتخب مصر لكرة اليد الهزيمة من منتخب الدنمارك، في مباراة ودية التي أقيمت بينهما اليوم السبت وذلك ضمن منافسات الدوري الذهبي، استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

واقيمت المواجهة الودية بينهما في الدوري الذهبي في الدنمارك بصالة رويال أرينا، بمدينة كوبنهاجن، وقد انتهى الشوط الأول بينهما بتقدم المنتخب الدنماركي على مصر بنتيجه (15-17).

وفي أحداث الشوط الثاني من عمر المباراة كان هناك اتساع فارق إلى 4 أهداف، وسرعان ذلك استعاد منتخب مصر توازنه بفارق هدف، ولكن الحظ لم يكن في صالحهم وتلقى الخسارة أمام الدنمارك بنتيجة (31-34).



ويستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة النرويج، غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ضمن مواجهات الدوري الذهبي.