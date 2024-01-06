نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نشرة أخبار أمم إفريقيا" الرئيس السيسي يزور مران المنتخب المصري ومحمد صلاح يقدم هدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الكرة الأفريقية، لاستقبال بطولة أمم افريقيا، والتي ستقام في ساحل العاج خلال الشهر الحالي.

وتقام البطولة بداية من الثالث عشر من الشهر الحالي، حتى الحادي عشر من شهر فبراير المقبل.

وتجري جميع المنتخبات اخر استعداداتها، من أجل الظهور بأفضل ما يكون خلال النسخة القادمة.



ونستعرض من خلال دوت الخليج الرياضي، اخر أخبار بطولة كأس الأمم الافريقية والتي جاءت كالاتي:



الرئيس السيسي يزور مران المنتخب المصري

شهد مران المنتخب المصري زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي طالب المنتخب ببذل اقصى الجهود من أجل تحقيق لقب أمم افريقيا.

ويقام المران على استاد مصر في مدينة مصر الاولمبية في العاصمة الادارية.

محمد صلاح يقدم الهدية والوعد

أهدى محمد صلاح لاعب ليفربول ونجم المنتخب المصري قميص المنتخب المصري، مع تقديم الوعد بالفوز بالبطولة وتجاوز التعثر في البطولة الماضية.

مرتضى بن وناس يكشف سر مشاركته مع قاسم باشا

خرج لاعب المنتخب التونسي وقاسم باشا التركي مرتضى بن وناس، من أجل الرد على بيان الاتحاد التونسي والذي اتهمه بالهروب من المشاركة مع المنتخب التونسي عبر صفحته الشخصية في انستجرام

"لا حول ولا قوة إلا بالله، أصبحنا في هذا الزمن الرديء نعاني من تارة من تكفير وتارة أخرى من تخوين خلق الله من طرف شرذمة من الجهلة اعتادت على التلذذ بهتك أعراض وشرف خلق الله وأكل لحومهم (انكم تاكلون النار في بطونكم) كما قال سيد خلق الله عليه صلوات ربي وسلامه."

وتابع: "أنا لو كنت أتاجر في صحة ابنتي ما كنت وافقت على المجيء إلى تونس عندما اتصل بي المسؤولين ولو كنت أبيع الوطن مثلكم لا انسحبت من المنتخب منذ عدم دعوتي لكأس العالم وهي أهم مشاركة للاعب في مسيرته، ولكن من بعدها بمدة قليلة لبيت نداء الواجب وتركت فريقي وسافرت إلى غينيا الاستوائية والجزائر".

واختتم: "لك الله يا وطني على قوة الصبر وسعة الصدر على أمثال هولاء (وسيعلم اللذين ظلموا أيا منقلب ينقلبون)، رجاء على الأقل اتركوني وابنتي على حالنا يرحم والديكم، وكما يقول المثل التونسي (اللي فيا مكفيني) ًوالسلام".