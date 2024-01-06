الاتحاد الفلسطيني ينعي هاني المصدر مدرب المنتخب الأولمبي بعد استشهاده بسبب القصف على قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن استشهاد هاني المصدر المدرب العام لمنتخب فلسطين الأولمبي، على يد القصف الاسرائيلي على قطاع غزة.

الاتحاد الفلسطيني ينعي هاني المصدر

وقام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بنعي وتقديم التعازي خلال بيان رسمي قام بنشرها عبر الموقع الخاص به عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتسبب القصف الاسرائيلي على قطاع غزة في استشهاد 87 من قطاع الرياضة من لاعبين كرة قدم والألعاب الأخرى المختلفة ومدربين ومسؤولين.

ونعى اتحاد الكرة الفلسطيني، في بيان رسمي هاني أبو العبد، قائلا: "يتقدم الفريق جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وأسرة الاتحاد، وعموم الأسرة الرياضية الفلسطينية، بأصدق مشاعر الحزن والألم، في استشهاد نجم الكرة الفلسطينية السابق، المدرب العام للمنتخب الوطني الأولمبي هاني المصدر أبو العبد".

واكمل: "ارتقى هاني أبو العبد بفعل عدوان الاحتلال على قطاع غزة المتواصل للشهر الثالث، ملتحقا بكوكبة شهداء كرة القدم وشهداء الحركة الرياضية الفلسطينية".

واختتم: "سأل المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، على هذا المصاب العظيم، وأن ينتهي هذا العدوان الدموي على شعبنا الفلسطيني والاستهداف المستمر لرياضتنا الفلسطينية".