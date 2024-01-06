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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2024

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2024، تفصلنا أيام قليلة على إنطلاق أولى فعاليات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 العام الحالي، وانطلاق الماراثون القارئ الكبير والحدث الرياضي الأكبر بين المنتخبات الوطنية الأفريقية.

يبحث أبناء القارة السمراء في محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، عن كيفية مشاهدة مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كل عامين.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2024، تفصلنا أيام قليلة

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القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2024، تفصلنا أيام قليلة

وفي هذا السياق، يحرص على توفير كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو في بطولة كأس أمم إفريقيا 2024، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

تعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2024 هي النسخة رقم 34 في تاريخ مسابقة كرة القدم، للمنتخبات الوطنية الأفريقية وتنطلق خلال الشهر الجاري.

تستضيف دولة كوت ديفوار البطولة المنتظرة خلال الفترة من 13 يناير الجاري، حتى النهاية في 11 فبراير المقبلة للعام الحالي 2024.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2024

ويشارك في البطولة 24 منتخب من القارة السمراء، تقسم على 6 مجموعات على أن تضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتواجد 5 منتخبات عربي وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا.

يصعد من كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ويرافقهم 4 منتخبات من أصحاب الأفضل في المركز الثالث من المجموعات.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج ضد غينيا بيساو في كأس الأمم الأفريقية 2024، تفصلنا أيام قليلة

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2024

دور المجموعات: من 13 يناير حتى 24 ذات الشهر.

دور الـ 16: من 27 يناير حتى 30 ذات الشهر.

الدور الربع النهائي: من 2 فبراير المقبل حتى 3 ذات الشهر.

الدور النصف النهائي: يوم 7 فبراير 2024.

مباراة تحديد المركز الثالث والرابع: يوم 10 فبراير 2024.

الدور النهائي: 11 فبراير 2024.

موعد المباراة الافتتاحية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2024

وتنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية للمنتخبات بالمباراة الافتتاحية، بين منتخبي ساحل العاج (كوت ديفوار) صاحب الأرض والمستضيف للبطولة ونظيره غينيا بيساو يوم السبت الموافق 13 يناير الجاري في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على الأراضي الايفوارية.

القنوات الناقلة لمباراة ساحل العاج وغينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا

ومن المقرر أن تنتقل أحداث مباراة ساحل العاج وغينيا بيساو بكأس أمم إفريقيا 2024، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقل الحصري والوحيد للبطولات الكبرى في العالم، بالتحديد قناة Bein sports Max HD 1

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2024