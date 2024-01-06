نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كشاف الكان... معركة تونس من أجل صناعة المجد في الأدغال الأفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصبحت تونس واحدة من أكثر الفرق ثباتًا في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، حيث شاركت في 21 مباراة، سيشارك نسور قرطاج في 16 بطولة أمم أفريقية متتالية عندما تنطلق نسخة 2023 في كوت ديفوار.

ويعد النجاح الوحيد الذي حققته تونس في المسابقة كان على أرضها في 2004، حيث فازت النسور على نيجيريا 5-3 بركلات الترجيح في نصف النهائي قبل أن تفوز على منافسها المغرب 2-1 في النهائي.

ويعد أفضل إنجاز للنسور في كأس الأمم الأفريقية كان حصولها على المركز الرابع في عام 2019.

من جانبه ستفتقد تونس خدمات المخضرم وهبي الخزري في كأس الأمم الأفريقية، بعد أن اعتزل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما اعتزال المنتخب الوطني عام 2022.

ويغيب أيضا الشاب حانيبال مجبري، بعد اختار اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا الخروج من الفريق قائلًا "إنه غير جاهز".

مدرب وطني وعقلية مختلفة

ويتولي مسؤولية النسور المدرب القدير جلال قادري، والذي سيقود الفريق لأول مرة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

المدرب البالغ من العمر 52 عامًا ليس لديه سجل حافل في البطولة، ومع ذلك، فقد امتدت مسيرته الإدارية لأكثر من 20 عامًا، وتولى مسؤولية أكثر من 10 فرق،

تم تعيين القادري لأول مرة كمدرب مساعد للمنتخب التونسي، كما كان حاضرًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، حيث تولى مسؤولية مباراته الأولى ضد نيجيريا في دور الـ16 بعد خروج مدرب الفريق الأول منذر الكبير بسبب الإصابة بكوفيد-19.

كما تم تعيينه لاحقًا كمدرب في عام 2022، على الرغم من أن مستواه مع المنتخب الوطني كان مختلطًا.

خبرة السخيري والسيطرة على منطقة المناورات

سيتولى إلياس السخيري لاعب أينتراخت فرانكفورت إدارة خط الوسط لتونس في كأس الأمم الأفريقية.

لعب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا أكثر من 50 مباراة مع الفريق التونسي، وستكون هناك حاجة ماسة إلى خبرته إذا أراد الفريق التأهل من دور المجموعات.

السخيري لاعب قوي ويمتلك رؤية جيدة للكرة. ويمكنه أيضًا توفير بعض التنوع للفريق، حيث ظهر لأول مرة كظهير قبل أن ينتقل للعب في قلب الدفاع.

موهبة بن سليمان وانفجار متوقع

أنيس بن سليمان هو احتمال آخر لنسور قرطاج في خط الوسط.

انضم إلى نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي قادمًا من نادي بروندبي آي إف في الصيف، وقد شارك أكثر من خمس مرات مع فريق بليدز.

سليمان يجيد ألعاب الهواء، ومراوغًا رائعًا، ويمكنه التسجيل من مسافة بعيدة.