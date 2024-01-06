نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش الكان.. محاربو ناميبيا الشجعان يبحثون عن الثروة في ساحل العاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لم يسبق لناميبيا أن تجاوزت دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية، حيث إن تجاوز هذا الدور في كوت ديفوار سيكون له نفس الثقل الذي يحمله رفع الكأس للمحاربين الشجعان.

كما أن العثور على أنفسهم في مجموعة من المتوقع إنهاءها في المركز الأخير يعني أن عملهم قد تجاوز كل التوقعات، وخطفوا لقب الحصان الأسود للبطولة.

من جانبه، فإن الحفاظ على تماسك خط الدفاع كما يتقنون، واستغلال الفرص الأقل التي سيحصلون عليها من شأنه أن يساعدهم على التأهل، لكن قول ذلك أسهل على الورق، منه على أرض الملعب ضد منافسين مخيفين مثل جنوب إفريقيا وتونس، ومالي.

- مدرب بصغبة أفريقية

قدم كولين بنجامين أداءً جيدًا منذ توليه زمام إدارة منتخب ناميبيا في يونيو 2022.

وقد ساعده كونه ناميبيًا يتمتع بفهم عميق لديناميكيات كرة القدم في البلاد، إلى جانب تعرضه للمتغيرات في كرة القدم الافريقية، على دخول هذا الدور بخبرة، وأشعل مرة أخرى آمال الناميبيين في البطولة.

كلاعب، ظهر بنجامين في جميع مشاركات ناميبيا الثلاث في كأس الأمم الأفريقية، وسيتطلع إلى استخدام خبرته لمساعدة المجموعة الحالية من اللاعبين في كوت ديفوار.



- شالوليلي وعقلية صن داونز

ويعد بيتر شالوليلي هداف غزير الإنتاج وقد أثبت نفسه كواحد من أكثر المهاجمين رعبًا في القارة السمراء مؤخرًا.

سيقود هداف ماميلودي صن داون هجوم المحاربين الشجعان الذين سيحاولون أن يتحلوا بالشجاعة من أجل صناعة التاريخ في كوت ديفوار.

- نيامبي جوكر المحاربين

يعد رايان نيامبي واحد من أكثر اللاعبين موهبة فنيًا في الفريق الناميبي والذي سيكون تألقه على الأطراف مهمًا لطموح ناميبيا في كوت ديفوار.

كما أنه لاعب متعدد الاستخدامات حيث يمكنه اللعب في مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر، ظهير ديربي كاونتي قوي دفاعيًا وخطيرًا أثناء الهجمات المرتدة.