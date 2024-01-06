سهام شعبان لاعبة المصري ضمن معسكر منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا استعدادًا لمواجهة الكاميرون

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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء سهام شعبان بركات لاعبة فريق المصري لكرة القدم النسائية للانضمام للمعسكر المغلق لمنتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا.

سهام شعبان لاعبة المصري ضمن معسكر منتخب مصر للسيدات تحت 20 عامًا

يبدأ معسكر منتخب مصر للسيدات غدا الأحد بالإسكندرية ويستمر حتى الرابع عشر من يناير الجاري والذي يخوض خلاله المنتخب مباراته أمام نظيره الكاميروني بذهاب تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني عشر من يناير بالإسكندرية.

سينتقل معسكر المنتخب إلى القاهرة اعتبارا من الرابع عشر من يناير الجاري وحتى موعد السفر للكاميرون في السابع عشر من الشهر ذاته استعدادا لخوض مباراة الإياب والمقرر إقامتها في الحادي والعشرين من الشهر ذاته بالكاميرون.

الجدير بالذكر أن اللاعبة سهام شعبان والبالغة من العمر ستة عشر عامًا تجيد اللعب في مركزي خط الوسط المهاجم ورأس الحربة وقد ظهرت اللاعبة بمستوى متميز للغاية خلال مباريات المصري بالدوري وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني للمنتخب لضمها لمعسكر ديسمبر الماضي والذي ظهرت خلاله اللاعبة بمستوى طيب للغاية.