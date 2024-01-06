نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليل الفرنسي يجعل ليون يلفظ أنفاسه الأخيره ويكتسحه بنتيجة 12-0 في كأس فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح اليوم السبت فريق ليل في اكتساح نظيره فريق جولدون ليون، وجعله يلفظ أنفاسه الأخيره، وسجل في مرماه 12 هدف دون رد فعل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس فرنسا.

وفاز فريق ليل الفرنسي على جولدون ليل، بنتيجة 12 هدف مقابل لاشيء ليسكنوا شباكه ضمن مواجهات دور الـ 64 في بطولة كأس فرنسا، حيث أقيم اللقاء بينهما على أرضية ستاد بيير موروا.



واستطاع فريق ليل من أحراز الهدف الأول في الدقيقة ال11 من عمر الشوط الأول بأقدام لاعبه يوسف بازجي، ثم نجح زميله جوناثان ديفيد في أحراز الثاني في الدقيقة 25، ولم تمر دقائق كثيره حتى سكن شباك المنافس الهدف الثالث بأقدام إيدون زيجروفا في الدقيقة ال33، ثم الهدف الرابع في الدقيقة ال36.



وتوالت الأهداف ولم يستسلم لاعبي فريق ليل ويستكفي بذلك بل في الدقيقة ال41 أحرز الفريق هدفه الخامس بأقدام اللاعب إيدون زيجروفا، ليواصل اللاعب التسديدات على شباك المنافس وينجح في تسديد سادس أهداف فريقه في الدقيقة ال42.



وسجل اللاعب يوسف يازجي الهدف السابع في الدقيقة ال45، وينجح فريق ليل في إنهاء الشوط الأول بإحراز 7 أهداف نظيفه.



وفي أحداث الشوط الثاني استطاع فريق ليل في تسجيل الهدف الثامن في الدقيقة ال57 عن طريق تياجو سانتوس، ولم يمر كثيرا وفي الدقيقة ال64 أحرز هكون ارنار هارالدسون الهدف التاسع، كما تألق جوناثان دايفيد من تسجيل الهدف العاشر في الدقيقة ال 75.



وفي الدقيقة ال 78 أحرز ليل هدفه الـ 11، عن طريق اللاعب هكون ارنار هارالدسون، وإنه ي فريق ليل مباراته بتسجيل الهدف الاخير وال12 في الدقيقة 89، بأقدام لاعبه أمين ميسوسا.