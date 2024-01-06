نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أراندينا في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أراندينا في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "إل مونتسيلو"، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأراندينا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أراندينا في كأس ملك إسبانيا

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فينيسيوس توبياس، ناتشو هيرنانديز، ألفارو كاريو، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، نيكو باز، إدواردو كامافينجا.

خط الهجوم: خوسيلو، أردا جولر، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أراندينا في كأس ملك إسبانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أراندينا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة كأس ملك إسبانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC 1HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.