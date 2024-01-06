روجيه ميكالي يعود إلى القاهرة استعدادًا لمعسكر منتخب مصر الأولمبي

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أحمد جودة - القاهرة - عاد روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر إلي القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمعسكر منتخب مصر الأولمبي في شهر يناير الجاري.

روجيه ميكالي يعود إلى القاهرة استعدادًا لمعسكر المنتخب الأولمبي

ويعقد روجيه ميكالي جلسة خاصة مع محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على منتخب مصر الأولمبي لمناقشة ترتيبات المعسكر القادم.

يخوض منتخب مصر الأولمبي دورة ودية في الإمارات يوم 10 يناير استعدادًا لاولمبياد باريس 2024 والتي تنطلق في الصيف القادم.

يسعى روجيه ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تجهيز جميع اللاعبين خلال الدورة الودية للوقوف على مستواهم قبل انطلاق أولمبياد باريس.

القنوات الناقلة لاولمبياد باريس

تنقل الأولمبياد باريس 2024 في جميع الالعاب على قنوات bein sport المالكة لحقوق أولمبياد باريس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.