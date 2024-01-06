نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الاعتذار عن المشاركة مع نسور قرطاج.. حنبعل المجبري يقترب من الرحيل عن اليونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب التونسي للمشاركة في بطولة كأس الأمم الافريقية، والتي تقام في الثالث عشر من الشهر الحالي في كوت ديفوار.

لكن بات نسور قرطاج في مرمى اثارة الجدل بعد اعتذار بعض اللاعبين عن المشاركة، أبرزهم مرتضى بن وناس، وحنبعل المجبري.

الأخير اعتذر من أجل التركيز مع مانشستر يونايتد الانجليزي وعدم تركهم في منتصف الموسم، لكن بات في انتظاره مفاجاة قوية، برحيله عن ناديه على الرغم من تجديد عقده حتى عام 2025.

حنبعل المجبري يقترب من إشبيلية

أعلن الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، أن التونسي قد قرر الانضمام إلى نادي اشبيلية على سبيل الاعارة من النادي الانجليزي.

وكان المجبري قد تلقى عروضا من فرايبورج وليون، لكن مفاوضات اشبيلية كانت منذ الموسم الماضي وبات في كامل جاهزيته.

ويتبقى الاتفاق بين الناديين على شروط الاعارة وخيار إعادة الشراء.

وشارك حنبعل المجبري في 10 مباريات مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي، برصيد 403 دقائق لعب، وسجل هدفًا واحدًا.