نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يفوز برباعية أمام بريستون في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي من تحقيق الفوز أمام نظيره فريق بريستون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت الموافق السادس من شهر يناير الجاري ضمن منافسات الدور الثالث ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكانت أحداث المباراة التي جمعت بينهما قد انطلقت عند تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة تشيلسي ضد بريستون

سيطر لاعبو تشيلسي على مجريات المباراة بشكل كامل وشكلوا عدد هائل من الهجمات الخطيرة على مرمى بريستون.



سجل أرماندو بروخا هدف تشيلسي الأول في شباك بريستون في الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة عن طريق تمريرة حاسمة من جوستو.

وفي الدقيقة السادسة والستين من عمر الشوط الثاني من عمر المباراة نجح تياجو سيلفا في تسجيل هدف البلوز الثاني في شباك بريستون بصناعة كول بالمر.

وجاء رحيم ستيرلينج في الدقيقة التاسعة والستين من عمر الشوط الثاني ليسجل هدف تشيلسي الثالث في شباك بريستون.

واختتم إنذو فيرنانديز مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع لصالح البلوز في الدقيقة الخامسة والثمانين من عمر الشوط الثاني من المباراة، لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.