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أحمد جودة - القاهرة - نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة تشيلسي ضد بريستون اليوم السبت 6/1/2024 في كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتيجة مباراة تشيلسي ضد بريستون

وفاز فريق تشيلسي الكروي الأول أمام نظيره فريق بريستون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الثالث بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أهداف مباراة تشيلسي ضد بريستون

أحرز أرماندو بروخا هدف تشيلسي الأول في شباك بريستون في الدقيقة الثامنة والخمسين، ليوقع تياجو سيلفا على الهدف الثاني في الدقيقة السادسة والستين.

وسجل رحيم ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والستين، ليختتم إنذو مهرجان الأهداف في الدقيقة الخامسة والثمانين.