نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيدات سموحه لكرة اليد تفوز على الطيران 25/23 وتصعد للمركز الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صعد الفريق الأول لكرة اليد للسيدات للمركز الثالث بمسابقة الدورى العام بعد فوزه اليوم على الطيران 23/21 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الأخير.

ويعتبر هذا الفوز هو الرابع على التوالى بعد أن فاز سموحه أمس خارج ملعبه الشمس 31/30 كما فاز مؤخرًا على 6 أكتوبر 23/21 وعلى الزمالك 28/24.

ويضم سموحه بين صفوفه عدد من اللاعبات الناشئات مواليد 2002، 2004، 2006 ظهرن بمستوى جيد رغم قلة الخبره وساهمن فى إنجاز التأهل للمربع الذهبى.

ويضم الفريق بين صفوفه كلا من: أمنية خالد، نورهان البدرى، ملك غازى، غصون أحمد، أمنية أحمد، ملك أسامه، نوران محمود، رزان جمال، آيتين حسن، لجين حسن، إنجى حسن، سارة أشرف، مريم أسامة، شهد حسام، سهيلة محمد، روان أحمد، سما أيمن، حبيبة محمد، لوجين أسامه، أمنية خالد، نور عصام، أمنية الجندى، شادن أحمد، نادين أحمد، ياسمين وليد.

ويتكون الجهاز الفنى من: معتز مصطفى مدير فنى، سامح على مدرب عام، عصام الدين محمد مدرب حراس المرمى، ريهام محمد إدارى الفريق، طارق رحاب محلل أداء، الدكتورة ميرنا محمد علاج طبيعى.

ويشرف على لعبة كرة اليد بالنادى وليد المرسى أبو العباس.