نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يكشف طبيعة إصابة كانسيلو واحتمالية غيابه عن السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة عن احتمالية غياب النجم البرتغالي جواو كانسيلو عن السوبر الإسباني بسبب الإصابة.

وقال تشافي في تصريحات له:" كانسيلو في حالة جيدة للغاية ولديه شعور جيد ولم يتم استبعاده من كأس السوبر الإسباني".

وأكد مدرب برشلونة:" من المُخطط أن يسافر مع الفريق إذا سار كل شيء على ما يرام وبعدها سنرى إنه يشعر بحالة جيدة للغاية".

وكان الدولي البرتغالي جواو كانسيلو تعرض للإصابة يوم الخميس الماضي في مباراة برشلونة أمام نظيره فريق لاس بالماس في بطولة الدوري الإسباني والتي انتهت بفوز النادي الكتالوني.

واحتل نادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد.