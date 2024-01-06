نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساندوتش الكان.. مالي تواصل سعيها لتحقيق مجد كأس الأمم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر سعي مالي لتحقيق مجد كأس الأمم الأفريقية عندما تنطلق البطولة في ساحل العاج، وأوقعت القرعة النسور في المجموعة الخامسة إلى جانب تونس وجنوب إفريقيا وناميبيا.

تأهل الفريق لآخر تسع نسخ من كأس الأمم الأفريقية وحصل على المركز الرابع على التوالي بين عامي 2002 و2004، وفي النسختين الأخيرتين، خرج الفريق من دور الـ16.

وتعد أفضل نتيجة لمالي في كأس الأمم الأفريقية 1972 في الكاميرون، حيث خسرت 3-2 في النهائي أمام الكونغو.

تشيل والسجل المخيف

يعد إيريك تشيل أحد المدربين الذين ظهروا لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث لعب الدولي السابق البالغ من العمر 46 عامًا خمس مرات مع المنتخب المالي خلال أيامه.

تم تعيين تشيلي في عام 2022 ويحقق معدل فوز مع الفريق بنسبة 75 في المائة، مع تسعة انتصارات من أصل 12 مباراة تولى المسؤولية فيها.

قبل البطولة، قال تشيل إنه لا يهتم إذا فاز الفريق بكأس الأمم الأفريقية؛ يريد أن يجعل مالي دولة محترمة في كرة القدم.

بيسوما القلب النابض للنسور

وضع تشيل آمال كبيرة على إيف بيسوما لاعب توتنهام هوتسبير لتحقيق الاستقرار للنسور في خط الوسط.

أثبت اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا نفسه كواحد من أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل قدراته التمريرية والدفاعية.

لعب بيسوما 15 مباراة مع توتنهام هذا الموسم وحصل على مباراتين متتاليتين كأفضل لاعب، ضد برينتفورد ومانشستر يونايتد.

تراوري جوهرة تنتظر اللمعان

يعد بوبكر تراوري أحد الخيارات العديدة لتشيلي في خط الوسط المرصع بالنجوم في المنتخب المالي.

وانضم تراوري إلى ولفرهامبتون واندررز في صيف 2022 على سبيل الإعارة من ميتز، وأصبح انتقاله دائما بعد العروض الرائعة التي قدمها النادي.

وينتظر لاعبو مالي تألق تراوري خلال الكان، نظرًا لما يمتلكه من قدرة على تحويل الأداء، وربط خط الوسط بخطي الهجوم والدفاع.