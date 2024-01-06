خطة تشافي مع برشلونة في الجزء الثاني من الموسم الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة عن خطته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكتالوني في الجزء الثاني من الموسم الحالي.

خطة تشافي مع برشلونة

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 41 نقطة ولكنه عانى في المباريات الماضية بسبب كثرة الإصابات.

وقال تشافي في تصريحات صحفية له:" نعتقد أن الدور الثاني يجب أن يكون أفضل لكن يجب أن نتحسن بعيدا عن الأرقام لقد حددنا ذلك خطوة بخطوة".

وأكد:" المسابقات الأخرى قادمة مباراة تلو الأخرى يجب أن نستمتع بدور ثاني أفضل يجب أن نكرر المباريات مثل تلك ضد أتلتيكو وبورتو لكن نعم، علينا جلب المزيد من النقاط".

ويبتعد نادي برشلونة عن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم فريق ريال مدريد بفارق سبعة نقاط فقط.