نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يطالب إدارة برشلونة بتجديد عقد نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني إدارة النادي الكتالوني بتجديد عقد نجم البارسا الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة غدا أمام بارباسترو في كأس ملك إسبانيا عند سؤاله عن تجديد عقد اللاعب سيرجي روبيرتو:" نعم هم يعرفون ذلك بالنسبة لي، هو لاعب كرة قدم مهم ومثالي وهو القائد".

وأوضح:" هو لاعب يمكنه اللعب في العديد من المراكز وهو ضمان بالنسبة لي، هو ضمانعندما أتحدث مع سيرجي، وأكون معه في الملعب وفي التدريبات لا يحتاج لشرح الكثير يعرف ما هو برشلونة".

وأردف:" يعرف الالتزام بكونه في هذا النادي وفي النهاية هو دائمًا يقدم الضمان لاعب، مثل الكثيرين، يتعرض للكثير من الانتقادات، والأحكام".

وأتم:" وفي النهاية دائمًا يقدم المستوى المطلوب لذلك، أنا سعيد وأتمنى أن يتمكن من تجديد عقده مع برشلونة".