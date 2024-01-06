نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب صلاح وسوبسلاي.. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على تشكيلة فريقه الذي ستخوض مواجهة القمة أمام أرسنال، في الدور الثالث من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وآرسنال

يلتقى الريدز مع مضيفه الجانرز، مساء، غدًا، الأحد، على ملعب "الإمارات" معقل المدفعجية، وذلك في إطار منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: كاويهيمن كيلهير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - جو غوميز

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان غرافينبيرخ - كيرتس جونز

خط الهجوم: ديوغو جوتا - داروين نونيز - لويس دياز

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد آرسنال في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، وذلك بعدما خسر آخر مباراتين في البريميرليج، أمام وست هام وفولهام.