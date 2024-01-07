جيرونا وخيتافي وأتلتيكو إلى دور الـ16

جيرونا وخيتافي وأتلتيكو إلى دور الـ16أكمل جيرونا مغامرته هذا الموسم بنجاح وبلغ الدور 16 في كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على مضيفه إلتشي 2-0، السبت، فيما تأهل أتلتيكو مدريد وخيتافي إلى ذات الدور.

وسجّل هدفي جيرونا الذي يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف، عن المتصدر ريال مدريد كل من الهولندي دالي بليند (37) والبرازيلي يان كوتو (67).

وقاد الهولندي ممفيس ديباي فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على لوغو 3-1 بتسجيله ثنائية.

وتقدّم أتلتيكو الذي حجز أول بطاقة إلى الدور المقبل في الدقيقة الثانية عن طريق الأرجنتيني أنخل كوريا، قبل أن يُعادل لأصحاب الأرض قبل نهاية الشوط الأول المهاجم البورتوريكي لياندرو أنتونيتي (39).

ودفع مدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني بالمهاجم الفرنسي أنتوان جريزمان بين الشوطين بهدف إبعاد شبح أي مفاجأة، وتمكّن فريق العاصمة من استعادة التقدم عن طريق ديباي (66) الذي عاد وسجّل هدف الحسم بعد 8 دقائق (74).

وتأهل خيتافي لدور الـ16 من الكأس بالفوز على مضيفه إسبانيول بهدف نظيف سجله اللاعب لويس مييا في الدقيقة 87.