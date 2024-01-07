لياو يقود الهجوم.. تشكيل ميلان المتوقع أمام أمبولي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة إمبولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة إمبولي ضد ميلان

يلتقلى الروسونيري مع مضيفه إمبولي، ظهر، غدًا، الأحد، على ملعب " كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إمبولي

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: فلورينزي – ثيو هيرنانديز – كايير – كالابريا

خط الوسط: ريندرز – تشيك – ياسين عدلي

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد إمبولي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة