الرياضة

لياو يقود الهجوم.. تشكيل ميلان المتوقع أمام أمبولي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيلة فريقه التي ستخوض مواجهة إمبولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة إمبولي ضد ميلان

يلتقلى الروسونيري مع مضيفه إمبولي، ظهر، غدًا، الأحد، على ملعب " كارلو كاستيلاني"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة وفلسطين، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام إمبولي

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: فلورينزي – ثيو هيرنانديز – كايير – كالابريا

خط الوسط: ريندرز – تشيك – ياسين عدلي

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 36 نقطة، فيما يتواجد إمبولي في المركز التاسع عشر برصيد 13 نقطة

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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