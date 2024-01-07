نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص لـ «دوت الخليج» - قضي الأمر.. فلورنتينو بيريز يحسم موقفه النهائي من ضم مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد البحث يومًا بعد يوم، من عشاق كرة القدم العالمية حول العالم، وتحديد مشجعي ريال مدريد الإسباني، عن آخر تطورات صفقة انتقال كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى صفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل 2024-2025.

بيريز يحسم موقفه من صفقة مبابي

ووفقًا لتصريحات رفيعة المستوي من داخل نادي ريال مدريد لـ "دوت الخليج الرياضي"، فأن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، حسم موقفه بشكل نهائي من التعاقد مع مبابي نجم سان جيرمان ومنتخب فرنسا.

وذكرت التصريحات الخاصة لـ "دوت الخليج"، بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لن يسمح لـ مبابي بخداعه مرة أخري، مؤكدةٍ بأن بيريز سينسحب من صفقة النجم الفرنسي، حال عدم اعطائه الرد النهائي خلال يناير الجاري.

بيريز يحذر مبابي وفايزة العماري

وأضافت:" بيريز واضحًا هذه المرة، مبابي لديه فرصة أخيرة للرد على عرض ريال مدريد الأخير، وعدم الرد سيؤدي إلى إغلاق الصفقة بشكل نهائي من قِبل النادي الملكي".

وشددت التصريحات القادمة من ريال مدريد، بأن فلورنتيو بيريز غاضب بشأن تلاعب مبابي وفايزة العماري والدته ووكيلة أعماله، مؤكدةٍ أن رئيس الملكي لم يتواني للحظة واحدة في التراجع عن الصفقة بشكل نهائي إذا حدث أي تأخير من اللاعب ووالدته.

مبابي يتنازل عن مكافآت مالية للانتقال إلى ريال مدريد

وفي سياق متصل، تنازل كيليان مبابي عن مكافآت مالية ضخمة، في اتفاق تمّ التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، حسب ما أفاد مصدر شارك في المفاوضات لوكالة فرانس برس.

وذكر المصدر أنّ قيمة هذه المكافآت التي تنازل عنها النجم الفرنسي قيمتها تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أمريكي، وستكون بمثابة تغطية ماليّة للنادي في حال رحيله كلاعبٍ حرّ مع نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.