أحمد جودة - القاهرة - غزل المحلة يدعم صفوفه بصفقتين من العيار الثقيل

نجح مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس "وليد خليل" في التعاقد مع اللاعب "نادر رمضان" لاعب وسط نادي زد في عقد يمتد لموسمين ونصف وذلك بعد دفع المقابل المادي لناديه لإتمام التعاقد " وسبق لرمضان صاحب ال (32) عاما اللعب لأندية الإسماعيلي والإتحاد السكندري قبل الإنتقال لصفوف نادي زد.



كما نجحت لجنة التعاقدات في الحصول على خدمات اللاعب "أحمد رفعت" الشهير بَريفو جناح أيسر نادي زد بعد سلسة مفاوضات قادها" أحمد رمضان" مدير التعاقدات بالمحلة انتهت بتوقيع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الفريق المحلاوي بعقد يمتد لموسمين ونصف بعد دفع المقابل المادي لإتمام الصفقة ويبلغ "ريفو" من العمر (29) عام وسبق له اللعب لأندية بلدية المحلة والإنتاج الحربي العبور قبل الإنتقال لنادي زد والمساهمة معه في الصعود للدوري الممتاز