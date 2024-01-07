نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يضرب أرندانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا بعد الفوز أمام أرندانا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "إل مونتسيلو"، ضمن منافسات دور الـ32.

أحداث مباراة ريال مدريد وأرندانا في كأس ملك إسبانيا

منع القائم الأيمن للحارس أدريان ألفاريز في الدقيقة 19 الهدف الأول لصالح ريال مدريد، بعد ركلة حرة، نفذها أردا جولر بتسديدة مباشرة ولكنها ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وخرجت إلى خارج الملعب.

وسجل خوسيلو لويس ماتو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها براهيم دياز، نفذها خوسيلو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 55، بعد كرة عرضية من خوسيلو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع ليتسقبلها دياز بقدمه اليسرى ثم سدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، سجل رودريجو سيلفا الهدف الثالث لصالح ريال مدريد، بعد عرضية من براهيم دياز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها رودريجو بقدمه اليمنى ثم سدد كرة قوية بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز ناتشو هيرنانديز بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح أرندانا في الدقيقة 3+90، بعد عرضية أرضية من رالي كابرال من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم ناتشو وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.