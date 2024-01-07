نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد أرندانا في كأس ملك إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت منذ قليل أحداث ريال مدريد وأرندانا بفوز الميرنجي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "إل مونتسيلو"، ضمن منافسات دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا 2023-2024.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أرندانا في كأس ملك إسبانيا

افتتح خوسيلو لويس ماتو أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 54 عن طريق ركلة جزاء، تحصل عليها براهيم دياز، نفذها خوسيلو بتسديدة أرضية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف براهيم دياز الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 55، بعد كرة عرضية من خوسيلو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بقدم المدافع ليتسقبلها دياز بقدمه اليسرى ثم سدد الأخير كرة رائعة بالقدم اليمنى، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز رودريجو سيلفا التقدم بالهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء وتحديدًا عند الدقيقة 1+90، بعد عرضية من براهيم دياز من جهة اليمين إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها رودريجو بقدمه اليمنى ثم سدد كرة قوية بنفس القدم، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل ناتشو هيرنانديز بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح أرندانا في الدقيقة 3+90، بعد عرضية أرضية من رالي كابرال من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم ناتشو وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.