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أحمد جودة - القاهرة -

قال حلمي طولان، المدير الفني الأسبق للزمالك ان الفريق في حاجة إلي ٥ صفقات جديدة للفريق خلال المرحلة القادمة للعودة لمنصات التتويج من جديد بعد حل مشكلة فك القيد.

حلمي طولان: الزمالك يحتاج اللي ٥ صفقات جديدة.. واتمنى عودة امام عاشور

وأضاف طولان، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " ان حمزه المثلوثي اللاعب الوحيد من ضمن المحترفين حاليا في نادي الزمالك الذي يستحق الاستمرار لإنه لاعب ذو إمكانيات مميزة مشيرا إلي أن الفريق في حاجة لاعبين جدد وضخ دماء جديدة للعودة للمنافسة على كافة البطولات.

وتابع " حزتت على رحيل امام عاشور من الزمالك لإنه لاعب له مستقبل كبير ومميز وحاليا من اللاعبين الذين اتمنى عودتهم للقلعة البيضاء هو امام عاشور ".

موعد مباراه الزمالك القادمة في معسكر الامارات

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض دورتين وديتين في الإمارات استعدادًا لعودة مباريات الدوري عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.