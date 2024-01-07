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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن إمام عاشور لاعب مميز للغاية ولديه جودة استثنائية في مركز ٨ وكذلك عمرو السولية الذي يعتبر الأفضل في هذا المركز في مصر.

افشة يكشف أمنيته مع النادي الاهلي



وأوضح عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc: "لم أتأثر سلبا بانضمام إمام وسبق لنا اللعب سويا وهو لاعب مميز ووجوده يمثل إضافة كبيرة للفريق".



وأضاف: "حققت كل شيء وكنت أتمنى أن ألعب نهائي كأس العالم للأندية وكانت أمنية حياتي".



وتابع: "لو كنت حصلت على كأس العالم للأندية لكن طلبت من الأهلي أن أرحل واكتفي بما حققته، حيث كانت فرصة لا تعوض للفوز باللقب".



واختتم: "أن أمنيته أن يحقق أكثر من ٤٠ بطولة وأن يتجاوز بطولات حسام عاشور وأن يحقق عدد كبير من بطولات إفريقيا".



وكان الأهلي قد نجح في تحقيق لقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية على الأراضي الإماراتية.