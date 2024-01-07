نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولهم نجم الأهلي.. صفقتين مفاجأة على طاولة الزمالك ورفض تجديد عقد هذا الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك مؤخرا مصير بعض نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والتي تنتهي عقودهم خلال الموسم الحالي، بعد دراسة احتياجات الفريق في الموسم الحالي.

وتعمل إدارة الفارس الأبيض على حل أزمة القيد التي تعيق الزمالك عن التعاقد مع صفقات جديدة لتدعيم صفوفه.

- مصير ثلاثي الزمالك من الرحيل

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن هناك اتجاه داخل نادي الزمالك، بعدم تجديد عقد محمود علاء مدافع الفريق، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بيراميدز أبدى اهتمامه بضم المدافع ومعه وسيد عبدالله نيمار، ولكن الزمالك طلب الحصول على خدمات أحمد سامي مدافع الفريق، وقد تكون صفقة تبادلية".

وأختتم: "الزمالك مهتم أيضًا بضم ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، واللاعب أبدى موافقته للانتقال للفارس الأبيض، وهناك رغبة أيضًا في ضم هشام صلاح لاعب الاتحاد السكندري، ولكن الأخير طلب الحصول على 40 مليون جنيه، قبل أن يعرض الفارس الأبيض رحيل مصطفى الزناري في صفقة تبادلية لاتمام الصفقة".