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أحمد جودة - القاهرة -

قال أسامة حسن لاعب نادي الزمالك السابق أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لا يستطيع اللعب فى منتصف الملعب بشكل أساسي مع الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية بسبب وجود عدد من اللاعبين المميزين فى نفس المركز.

نجم الزمالك السابق: إمام عاشور لازم يكون خارج تشكيل منتخب مصر فى أمم إفريقيا

وقال أسامة حسن فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" إمام عاشور لازم يكون خارج تشكيل منتخب مصر فى أمم إفريقيا، وهناك لاعبين افضل منه مثل مروان عطية.

وأضاف:" محمود حسن ترزيجيه أفضل من عمر مرموش ولا بد أن يلعب أساسي لإنه هو الوحيد مع محمد صلاح الذي لديهم القدرة على قيادة منتخب مصر فى تحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية.